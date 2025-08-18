O Paris Saint-Germain venceu este domingo o Nantes, por 1-0, com um golo de Vitinha. Porém, Gonçalo Ramos esteve perto de apontar um golaço e recriar um momento histórico de Pauleta.

Tal como fez o antigo internacional português, frente ao Marselha, Gonçalo Ramos foi à linha final e rematou para a baliza. Mas, ao contrário de Pauleta, que sorriu com a bola a entrar, o atual avançado do PSG teve o azar de ver o esférico bater na trave.

A página oficial do campeonato francês partilhou mesmo o momento e relembrou o goleador Pauleta.

 

