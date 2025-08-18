França
VÍDEO: Gonçalo Ramos a centímetros de recriar golo épico de Pauleta
Avançado do PSG acertou na trave... ao contrário do antigo jogador
O Paris Saint-Germain venceu este domingo o Nantes, por 1-0, com um golo de Vitinha. Porém, Gonçalo Ramos esteve perto de apontar um golaço e recriar um momento histórico de Pauleta.
Tal como fez o antigo internacional português, frente ao Marselha, Gonçalo Ramos foi à linha final e rematou para a baliza. Mas, ao contrário de Pauleta, que sorriu com a bola a entrar, o atual avançado do PSG teve o azar de ver o esférico bater na trave.
A página oficial do campeonato francês partilhou mesmo o momento e relembrou o goleador Pauleta.
Pauleta and Gonçalo Ramos, Portuguese connection 🇵🇹 pic.twitter.com/CP4hmwkpJb— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 17, 2025
