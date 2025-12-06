VÍDEO: Gonçalo Ramos marca, João Neves assiste e PSG goleia Rennes
Parisienses conseguem maior vitória da época na Liga Francesa e mantêm desvantagem de um ponto para a liderança
Após ter caído a segundo na Liga Francesa, devido à derrota no reduto do Mónaco, o PSG regressou às vitórias e aplicou a maior goleada da temporada na prova (5-0), na receção ao Rennes.
João Neves e Vitinha foram titulares nos parisienses, com Gonçalo Ramos a começar novamente no banco de suplentes. O primeiro tempo teve ascendente do PSG, que se colocou em vantagem aos 28 minutos, com o pontapé certeiro de Kvaratskhelia, após assistência de Lucas Hernández.
Em cima do intervalo, os parisienses chegaram ao 2-0 e com um português na jogada. Barcola descobriu João Neves no interior da área e o ex-Benfica só teve de assistir Mayulu para o golo.
João Neves a assistir o golo de Mayulu 🫡#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #PSG #Rennes #bacanaplay pic.twitter.com/DMBWmYFHYt— sport tv (@sporttvportugal) December 6, 2025
O regresso dos balneários trouxe um PSG ainda mais dominante e, com alguma naturalidade, o terceiro golo não demorou a chegar. Depois de marcar, Mayulu inverteu os papéis e assistiu Kvaratskhelia para o «bis» do georgiano e o 3-0 a favor dos comandados de Luis Enrique.
As coisas ficaram ainda mais fáceis para os parisienses aos 74 minutos, quando Jacquet viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho. Nota para o quarto golo do PSG aos 88 minutos, por intermédio de Mbaye, e a mão cheia a surgir no período de compensação por Gonçalo Ramos.
Gonçalo Ramos do meio da rua! 🔫#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #PSG #Rennes pic.twitter.com/4Ge4djnf5c— sport tv (@sporttvportugal) December 6, 2025
A vitória mantém a equipa no segundo lugar da Liga Francesa, a apenas um ponto do Lens, que lidera com 34 pontos.