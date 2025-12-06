Após ter caído a segundo na Liga Francesa, devido à derrota no reduto do Mónaco, o PSG regressou às vitórias e aplicou a maior goleada da temporada na prova (5-0), na receção ao Rennes.

João Neves e Vitinha foram titulares nos parisienses, com Gonçalo Ramos a começar novamente no banco de suplentes. O primeiro tempo teve ascendente do PSG, que se colocou em vantagem aos 28 minutos, com o pontapé certeiro de Kvaratskhelia, após assistência de Lucas Hernández.

Em cima do intervalo, os parisienses chegaram ao 2-0 e com um português na jogada. Barcola descobriu João Neves no interior da área e o ex-Benfica só teve de assistir Mayulu para o golo.

O regresso dos balneários trouxe um PSG ainda mais dominante e, com alguma naturalidade, o terceiro golo não demorou a chegar. Depois de marcar, Mayulu inverteu os papéis e assistiu Kvaratskhelia para o «bis» do georgiano e o 3-0 a favor dos comandados de Luis Enrique.

As coisas ficaram ainda mais fáceis para os parisienses aos 74 minutos, quando Jacquet viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho. Nota para o quarto golo do PSG aos 88 minutos, por intermédio de Mbaye, e a mão cheia a surgir no período de compensação por Gonçalo Ramos.

A vitória mantém a equipa no segundo lugar da Liga Francesa, a apenas um ponto do Lens, que lidera com 34 pontos.