O PSG deslocou-se até à Red Bull Arena para empatar a um golo com o Leipzig, em mais um jogo de preparação para a nova temporada.

Vitinha foi titular na formação parisiense, sendo que Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e João Neves apenas entraram no segundo tempo. Aos 13 minutos, a equipa da casa colocou-se em vantagem, por intermédio de Louis Openda.

Com oito alterações ao intervalo, Luis Enrique colocou a restante armada lusa em campo e um dos internacionais acabou por se revelar decisivo, já perto do minuto 90. Após receber à entrada da área, Gonçalo Ramos teve tempo e espaço para tudo e com um remate colocado não deu qualquer hipótese ao guardião do Leipzig.

Veja aqui o golo apontado por Gonçalo Ramos: