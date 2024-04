O PSG empatou a três golos com o Havre, na 31.ª jornada da Liga Francesa.

Com um início de jogo algo surpreendente, a equipa que ocupa a linha de água no campeonato adiantou-se no marcador aos 19 minutos, através de Christopher Operi, mas dez minutos depois, Bredley Barcola encarregou-se de fazer o golo do empate.

Só que até ao intervalo, os visitantes ainda conseguiram passar novamente para a frente do marcador, por intermédio do veterano Andre Ayew.

Já no segundo tempo, mais um balde de água fria, com a grande penalidade convertida pelo guineense, Abdoulaye Touré. Num momento de desespero, Luis Enrique foi ao banco de suplentes buscar Gonçalo Ramos, que acabou por evitar males maiores.

O internacional português criou o segundo golo dos parisienses, com um belo passe para Hakimi, que na cara do guarda-redes atirou a contar. Depois, já em cima do apito final, Gonçalo Ramos vestiu a capa de herói e voou sobre os defesas para fazer o 3-3, com um sensacional golpe de cabeça.

Com este resultado, o PSG é líder com 70 pontos e apesar de não ser oficialmente campeão, ainda o pode ser esta jornada, caso o Mónaco não vença o Lyon, este domingo.