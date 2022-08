Show de Messi, Neymar e Mbappé, pois claro!

Com Nuno Mendes, Danilo e Vitinha em campo, o PSG foi esta noite a Toulouse vencer por 3-0, com o trio maravilha a resolver.

Messi assistiu Neymar para abrir o marcador, aos 37m, e voltou a fazer o passe para o golo de Mbappé, aos 49m, antes de Bernat fechar a contagem, em cima dos 90m.

Noutros jogos da 5.ª jornada, que se disputou toda nesta quarta-feira, destaque para os triunfos do Marselha (1-0), com Nuno Tavares de início, sobre o Clermont, e do Lens, com David Costa a titular, por 5-2, sobre o Lorient. Tanto Marselha como Lens têm os mesmos 13 pontos do PSG e seguem no topo da tabela.

O Lille, com José Fonte e Tiago Djaló em campo, perdeu em casa diante do Nice, enquanto o Lyon, sem o castigado Anthony Lopes, venceu por 2-1 o Auxerre, e o Mónaco, sem Gelson Martins, foi derrotado em casa, por 4-2, frente ao Troyes de Rony Lopes.