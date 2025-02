Um segundo tempo impróprio para cardíacos marcou um espetáculo marcante no jogo entre Lyon e PSG, que terminou com a vitória dos parisienses por 3-2.

Nuno Mendes, João Neves e Vitinha foram titulares na equipa visitante, que dominou toda a primeira parte, mas não conseguiu ser eficaz nas chegadas que teve à baliza da formação de Paulo Fonseca. Ainda assim, os segundos 45 minutos foram diferentes a todos os níveis e logo a abrir, Hakimi fez o gosto ao pé pela primeira vez.

Veja aqui o golo de Hakimi:

O lateral marroquino festejou junto dos adeptos do Lyon e o mesmo voltaria a acontecer com Dembelé pouco depois, quando recebeu de Kvaratskhelia e atirou a contar para a baliza adversária.

Já com Gonçalo Ramos no relvado, a equipa da casa esboçou uma reação e aos 83 minutos, Cherki apareceu em boa posição para finalizar e devolveu a esperança à plateia do Parc Olympique Lyonnais. Só que a noite acabou mesmo por ser de Hakimi, que voltou a criar estragos dois minutos depois, desta feita após um passe de Lee Kang-In.

Assista aqui ao «bis» de Hakimi:

Até final, Tolisso ainda reduziu a desvantagem (90+2 minutos), mas não impediu a 18.ª vitória do PSG no campeonato e o ampliar da diferença para o segundo classificado, o Marselha, que se encontra a 13 pontos do líder invicto da prova.