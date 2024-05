O PSG, com Vitinha e Gonçalo Ramos no onze inicial, foi a casa do Reims vencer por 2-1.

Já coroados campeões nacionais, os parisienses tiveram em Bradley Barcola um jogador bastante inspirado e aos 21 anos, o avançado tratou de colocar a equipa a vencer, aos 18 minutos.

Depois do golo, houve também espaço para assistir Yoram Zague, que com apenas 18 anos se estreou a marcar pela equipa principal do PSG. Uma vantagem mais confortável para a formação visitante, que vinha de uma série de três derrotas consecutivas e quatro jogos sem vencer, para todas as competições.

Ainda assim, Luis Enrique não deve ter ganho para o susto, quando à passagem da meia-hora de jogo, Mohamed-Ali Cho recebeu de Boga e bateu o guardião espanhol Arnau Tenas.

As equipa recolheram aos balneários com o 2-1 no resultado, mas apesar de um maior ascendente no segundo tempo, o Nice não conseguiu materializar em golos o bom momento. Além disso, a equipa sofreu uma contrariedade aos 75 minutos, com o cartão vermelho direto mostrado a Melvin Bard.

Com este resultado, o PSG soma 73 pontos na liderança da Liga Francesa, já o Nice é quinto classificado e na próxima temporada vai estar na fase de grupos da Liga Europa.

No outro jogo da noite, o Marselha foi ao terreno do Reims perder por 1-0. O único golo do encontro surgiu aos 33 minutos, depois de uma infelicidade do ex-FC Porto Chancel Mbemba.

Ficam assim muito complicadas as contas do Marselha para conseguir um dos lugares de acesso às competições europeias na próxima temporada. Com 47 pontos, estão a três de Lyon e Lens e caso alguma das equipas pontue, garante a presença na Liga Conferência.

.(VÍDEOS: ELEVEN NA DAZN).