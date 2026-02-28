O PSG venceu o Le Havre (1-0) e isolou-se ainda mais na liderança da Liga francesa. Vitinha foi titular, Nuno Mendes saltou do banco e Gonçalo Ramos foi suplente não utilizado.

Os parisienses – sem Dembelé e João Neves - aproveitaram, assim, o escorregão do Lens para afastar-se ainda mais na luta pelo título.

A vitória foi magra e o golo surgiu no primeiro tempo. Lee Kang-in surgiu pelo lado direito e cruzou para a cabeça de Bradley Barcola, que atirou a contar para o golo do triunfo (47m).

No segundo tempo, Nuno Mendes entrou no encontro já depois da hora de jogo (61m). Com o português sentou também Désiré Doué, que teve nos pés uma grande oportunidade de dilatar a vantagem.

Ao minuto 79, o internacional francês desperdiçou uma grande penalidade, mantendo a vantagem mínima no jogo.

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou um triunfo (1-0) para o PSG, que mantem-se líder da Liga francesa agora com 57 pontos – a quatro do segundo Lens. O Le Havre, por sua vez, está em 13.º com 26 pontos.

Outros resultados:

Rennes 1-0 Toulouse

Mónaco 2-0 Angers.