O Paris Saint-Germain foi a casa do Lille de Paulo Fonseca aplicar uma pesadíssima goleada por 7-1 na 3.ª jornada da Liga francesa.

A partida coeçou com três portugueses de início: Fonte do lado do Lille e Vitinha e Nuno Mendes nos parisienses, que se adiantaram no marcador na primeira jogada do encontro. Logo aos 8 segundos, Mbappé fez o 1-0 após ser isolado por Messi.

Seria o início de uma noite de sonho para os milionários da cidade das luzes e de pesadelo para a única equipa que nos últimos anos conseguiu intrometer-se no domínio (quase) absoluto do PSG em França.

Aos 27 minutos, Messi e Nuno Mendes combinaram bem, com o ex-Sporting a entregar o segundo ao pé direito (!) do argentino.

Aos 39m, Hakimi assinou o 3-0 a passe de Neymar e o brasileiro faria pouco depois o quarto servido por Messi.

Na segunda parte, a tendência manteve-se. Aos 52 minutos, Hakimi entregou o 5-0 a Neymar, num lance marcado por um detalhe fantástico de Mbappé.

Bamba ainda colocou um ponto e vírgula no guião do jogo, reduzindo a desvantagem do Lille aos 54 minutos, mas a «normalidade» não tardou a regressar. Já com Renato Sanches em campo (entrou aos 63m), Mbappé assinou a meia-duzia após uma grande dueto com Neymar e a receita repetiu-se ao minuto 87, com o avançado francês a chegar ao hat-trick numa jogada que começou o toque de Danilo Pereira (entrou aos 81m) na bola com o braço, ação muito contestada por Paulo Fonseca mas que o árbitro considerou casual.

O PSG soma 9 pontos em três jogos e é líder da Liga francesa.