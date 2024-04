O Paris Saint-Germain venceu, esta quarta-feira, no terreno do Lorient, por 4-1, e fica à espera de uma derrota do Mónaco para se sagrar campeão no sofá.

Com apenas mais quatro jogos para o final do campeonato, o PSG arrecada 69 pontos, mais 14 que o Mónaco, que defronta esta quarta-feira o Lille. Se a equipa monegasca não vencer fica impossibilitada de apanhar os rivais de Paris.

Relativamente ao jogo, Dembélé marcou, de pé esquerdo, o primeiro do encontro, aos 19 minutos, após assistência do jovem de 17 anos Senny Mayulu.

O 2-0 surgiu logo de seguida, depois de um passe de Mbappé a abrir Nuno Mendes no corredor, que, com muita qualidade, coloca a bola no coração da área e permite ao francês marcar o 25.º golo no campeonato, mesmo tendo sido ‘sem querer'.

Dembélé voltou a aparecer e fez o terceiro dos parisienses, mas o principal destaque no lance foi mesmo a assistência de Mbappé, que finta o adversário com muita mestria e coloca a bola direitinha nos pés do compatriota.

O Lorient ainda reduziu, aos 73 minutos, com Bamba a aproveitar cruzamento de Benjamin Mendy. Aos 90 minutos, Mbappé voltou a marcar e selou o marcador.

Nuno Mendes e Gonçalo Ramos foram titulares, Danilo ficou no banco e Vitinha não foi convocado.

Com este resultado, o Lorient está em 17.º e penúltimo lugar, com 26 pontos, mas ainda com hipóteses de se manter na primeira divisão francesa.

O PSG vai esperar o resultado entre o Mónaco e o Lille, de Paulo Fonseca, que entram em campo esta quarta-feira, às 20h.

