Depois do afastamento da Liga dos Campeões a meio da semana diante do Bayern Munique, o Paris Saint-Germain voltou aos triunfos na Liga francesa, ao derrotar fora o Brest por 2-1.

Com Danilo e Nuno Mendes de início, os parisienses adiantaram-se no marcador aos 37 minutos por Carlos Soler, mas pouco depois, ainda antes do final da primeira parte, Honorat empatou para os anfitriões numa transição rápida.

Do lado do PSG, Vitinha foi lançado aos 75 minutos e Renato Sanches entrou aos 89 minutos, pouco antes de Kylian Mbappé, acabado de escapar a um lance passível de expulsão no qual pontapeou um adversário, resolver o jogo aos 90+1m a passe do inevitável Lionel Messi.

O PSG tem agora 66 pontos na Liga francesa, mais 11 do que o Marselha, que joga neste domingo.