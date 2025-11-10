Vitinha é um dos principais destaques do PSG neste primeiro terço da temporada e já ultrapassou (e de que maneira) o recorde de assistências numa só época desde que é jogador profissional.

Ora, melhor do que isso só mesmo liderar a lista de jogadores com mais passes para golo dentro das cinco principais ligas, sendo que para tal contribuíram as duas assistências que realizou no triunfo dos parisienses por 3-2 sobre o Lyon, de Paulo Fonseca.

À partida para o encontro, Vitinha somava seis assistências e acabou a jornada, que antecede nova paragem para compromissos internacionais, à frente de Marcus Rashford (Barcelona) e Arda Güler (Real Madrid), ambos com sete, tal como pode conferir na lista do SofaScore, parceiro do nosso jornal.

Até ao momento, Vitinha foi titular em praticamente todos os jogos do PSG, não tendo alinhado de início apenas frente ao Lorient. Pelo meio, o internacional português não saiu do banco para a receção ao Estrasburgo, que terminou com um empate a três golos no Parque dos Príncipes.

De resto, este «top-10» é dominado pelo Bayern Munique, que conta com três jogadores: Serge Gnabry com seis assistências, Luis Díaz e Michael Olise têm cinco. Nota também para os nomes de Lamine Yamal (Barcelona) e Luis Milla (Getafe), com seis, assim como Aubameyang (Marselha) e Kramaric (Hoffenheim), com cinco cada.

Confira aqui os dez primeiros classificados: