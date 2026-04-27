Pode-se dizer que são más notícias para o Bayern Munique, já que Vitinha regressou aos treinos do PSG, esta segunda-feira, e precisamente na véspera da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O internacional português esteve integrado com a restante equipa, nos 15 minutos abertos à comunicação social, e treinou sem limitações. Recorde-se que Vitinha falhou os últimos dois compromissos dos parisienses, com a receção ao Nantes (3-0) e a visita ao reduto do Angers (3-0), devido a uma «inflamação no calcanhar direito».

PSG e Bayern Munique defrontam-se esta terça-feira, a partir das 20h, no Parque dos Príncipes.

