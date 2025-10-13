Zinedine Zidane deixou rasgados elogios a Vitinha e João Neves, sobretudo à capacidade que ambos têm com bola.

Durante o Festival Desportivo de Trento, em Itália, o antigo internacional francês falava de Lamine Yamal e acabou por citar a dupla lusa que atravessa um excelente momento no meio-campo do PSG. Recorde-se que os parisienses conquistaram praticamente tudo o que havia para conquistar na última temporada, com exceção para o Mundial de Clubes.

«Yamal é um jogador que impressiona quando toca na bola, além da posição que ocupa em campo. Contra o Inter, na época passada, fez tudo. Nunca vi nada parecido na minha vida. O Vitinha e o João Neves também. Eles nunca perdem a bola», confessou.