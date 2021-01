Karim Benzema vai ser julgado por cumplicidade no caso de chantagem sobre o compatriota e ex-colega na seleção francesa Mathieu Valbuena, informou esta quinta-feira o Tribunal de Versalhes.

«A decisão de levá-lo a julgamento é uma crueldade absurda e injusta», afirmou o advogado do avançado do Real Madrid, Sylvain Cormier.

O caso remonta a 2015, quando dois homens tinham alegadamente um vídeo íntimo de Valbuena com a esposa e tentaram chantegeá-lo. Perante a recusa do agora jogador do Olympiakos, falaram com um amigo de infância de Benzema para obter a mediação do jogador.

Desde então, Benzema deixou de ser convocado para a seleção francesa.