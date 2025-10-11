França
Real Madrid em alerta: Mbappé dispensado da seleção francesa
Avançado dos «merengues» sofreu uma lesão no tornozelo direito no encontro frente ao Azerbaijão
Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, foi dispensado da seleção francesa e vai falhar a partida contra a Islândia, a contar para a qualificação do Mundial 2026.
«O capitão da seleção francesa [Kylian Mbappé], que sofreu uma lesão no tornozelo direito na noite de sexta-feira durante a partida contra o Azerbaijão, não fará parte da viagem a Reykjavik», informou a Federação Francesa de Futebol, após o jogo realizado em Paris.
Esta temporada, Kylian Mbappé soma 14 golos e duas assistências em apenas dez jogos pelos «merengues».
