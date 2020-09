O Lille venceu esta sexta-feira na receção ao Nantes, por 2-0, em jogo da quinta jornada do campeonato francês.

Um autogolo de Pallois, aos 43 minutos, deu vantagem à equipa da casa, que contou com José Fonte e Renato Sanches no onze titular – Xeka entrou perto do fim e Tiago Djaló não saiu do banco. Burak Yilmaz, aos 87 minutos, fez o 2-0 final de penálti.

Com este resultado, o Lille subiu à condição ao primeiro lugar da Ligue 1, com 11 pontos, mas mais um jogo em relação às equipas que seguem abaixo. O Nantes é 14.º, com cinco pontos.