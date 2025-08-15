França
França: Rennes arranca temporada com vitória tardia frente ao Marselha
Equipa da casa jogou mais de uma hora com menos uma unidade
No arranque do campeonato francês, esta sexta-feira, o Rennes venceu o Marselha com um golo ao cair do pano, por 1-0.
A jogar em casa, o Rennes viu-se reduzido a 10 unidades aos 31 minutos do encontro, depois do jovem Abdelhamid Ait Boudlal, de 19 anos, ter recebido o cartão vermelho direto.
Porém, com menos jogadores em campo, o Rennes conseguiu garantir os três pontos já no período de compensação. Ludovic Blas, que tinha entrado cinco minutos antes, marcou o primeiro golo da Ligue 1 2025/26 e agradeceu a assistência de Quentin Merlin.
