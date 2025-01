O Rennes oficializou a contratação de Seko Fofana ao Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Otávio.

Através das redes sociais e em comunicado, o emblema francês confirmou a chegada do internacional costa-marfinense, que fica com um contrato válido até junho de 2029. Recorde-se que Fofana esteve cedido ao Al Ettifaq durante uma temporada, tendo feito dois golos e duas assistências em 29 jogos.

«Estou muito feliz por me juntar ao Rennes e começar 2025 desta forma, com mais um desafio. Sempre tive o meu olho neste clube e a mensagem passada por todos foi forte e muito clara. Há muitos jogadores talentosos no Rennes e sinto que o clube não está na posição em que deveria estar, espero que consigamos dar a volta à situação muito rapidamente», afirmou.

Seko Fofana é assim o mais recente reforço do Rennes e junta-se ao português Jota, que esta época saiu do Al Ittihad e rumou ao futebol francês.