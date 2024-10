O médio francês Yann M’Vila, atualmente jogador do Caen, da II Liga de França, revelou as dificuldades vividas durante a passagem pelos russos do Rubin Kazan, entre 2012 e 2014.

«Não vou dizer que o dinheiro não traz felicidade, porque contribui para isso e torna as coisas mais fáceis. Na altura, ganhava 500 mil euros líquidos por mês. Em dois meses, tinha um milhão. Mas estava no meu quarto, a ter um um colapso nervoso. Eu tinha o dinheiro no cartão, mas era inútil. Quando nos apanha, apanha-nos. E nunca nos deixa», referiu.

«A estabilidade financeira não atenuava o vazio emocional que sentia. Tive crises de ansiedade durante um ou dois meses. Não conseguia sequer entrar num avião. Fazia ioga e tomava comprimidos. À noite, o médico dava-me uma injeção nas nádegas para me acalmar e ajudar-me a adormecer», revelou, em entrevista ao podcast «Rouge et Bleu».

M’Vila recorda que um dia estava no topo dos Campos Elísios, a tirar uma fotografia para um anúncio, e não conseguia parar de sentir o pânico. «Estava no fundo do poço», assume.

Só cinco anos depois de assinar contrato com o Rubin Kazan é que o francês conseguiu, por fim, voltar a ter alegria em jogar futebol. Pelo meio já tinha passado pelo Inter Milão, o Sunderland e novamente o Rubin Kazan.

Regressar a França em 2018 foi o gatilho para deixar tudo para trás.

«No meu primeiro jogo com o Saint-Etienne, contra o Metz, perdemos por 3-0 (17 de janeiro de 2018), mas diverti-me muito. Foi aí que disse a mim próprio: sou capaz, já não é preciso ter medo. Foi então que consegui seguir em frente.»

Internacional pela França por 22 vezes – participou no Euro 2012 – o médio, de 34 anos, assinou pelo Caen no verão, acumulando oito jogos e uma assistência.

Formado pelo Rennes, onde se estreou enquanto sénior, passou pelo Rubin Kazan, Inter Milão, Sunderland, Saint-Étienne e Olympiakos e West Bromwich.