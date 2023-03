Corinne Diacre foi afastada do comando da seleção feminina francesa a quatro meses do Campeonato do Mundo depois de várias jogadoras, entre as quais a capitã Wendie Renard, terem renunciado à seleção por incompatibilidade com a treinadora de 48 anos.

O movimento de contestação começou com uma carta aberta da capitã, Wendie Renard, com severas criticas dirigidas à selecionadora, que acabou por ser acompanhada por outras jogadoras importantes na equipa, como Marie-Antoinette Katoto e Kadidiatou Diani que também boicotaram Diacre.

O braço de ferro tornou-se insustentável ao ponto da federação francesa ter decidido, já esta quinta-feira, afastar a selecionadora por «disfunções irreversíveis».

«As inúmeras audições realizadas permitiram constatar uma divisão muito significativa com as jogadoras e evidenciaram uma discrepância com as exigências do altíssimo nível. Esta fratura chegou a um ponto sem retorno que prejudica os interesses da seleção», justifica a federação em comunicado.