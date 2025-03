Seis meses depois, Kylian Mbappé está de regresso aos convocados da seleção francesa. O avançado do Real Madrid é opção para os dois jogos com a Croácia, referentes aos «quartos» da Liga das Nações.

A última vez que o francês vestiu a camisola da seleção foi a 9 de setembro de 2024, numa partida com a Bélgica (2-0), também para a Liga das Nações.

Esta prolongada ausência coincidiu com as variadas notícias de uma alegada violação e agressão sexual, em Estocolmo, mas também a mudança do Paris Saint-Germain para o Real Madrid.

A investigação ao astro francês foi arquivada em dezembro pelo Ministério Público da Suécia, por falta de provas.

De resto, destaque para a estreia de Désiré Doué, de 19 anos, na convocatória de Didier Deschamps. A França joga a 20 de março, em Split, e a 23, em Paris.