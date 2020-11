O selecionador francês reconheceu esta segunda-feira que o jogo frente a Portugal, para a Liga das Nações, é decisivo e que por isso poupará jogadores no particular de quarta-feira ante a Finlândia.

«O jogo decisivo que nos espera é o de sábado, em Portugal. É preciso que alguns jogadores reencontrem o seu ritmo competitivo e que preservemos todas as nossas formas e energias para sábado. Não estou com isso a dizer que o jogo com a Finlândia [na quarta-feira, de caráter particular] não tem importância, pelo contrário, permite-nos preparar esse jogo com Portugal», disse Didier Deschamps, citado pela Lusa.

«Normalmente, não mudamos muito a equipa em dois jogos consecutivos quando todos os jogadores estão aptos. Não é esse o caso neste momento, numa altura em que o calendário está tão sobrecarregado. Vamos ter três jogos [Finlândia, Portugal e Suécia], haverá oportunidades e permitirá gerir melhor os jogadores», prosseguiu.

Uma das estrelas dos gauleses, Kylian Mbappé está em dúvida devido a lesão, mas Deschamps diz que o jogador do PSG vai ser gerido com todos os cuidados: «Há um protocolo com os clubes que vamos respeitar. O caso do Kylian Mbappé está nas mãos do corpo clínico, que já comprovou a sua competência. Tudo será feito com toda a segurança e serenidade. Não há riscos para ninguém. Tenho boas relações com o PSG. Temos o mesmo objetivo, proteger os jogadores. Somos pessoas responsáveis, eu e o presidente da Federação, para fazer as coisas da maneira mais correta possível no interesse de todos.»

Recorde-se que a França joga frente a Portugal no próximo dia 14, a partir das 19h45. As duas equipas partilham a liderança do grupo 3 da divisão A, com dez pontos.