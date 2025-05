Steve Mandanda foi protagonista de um momento verdadeiramente arrepiante no Stade Vélodrome, casa do Marselha, ao ser ovacionado pelos adeptos da casa... enquanto jogador do Rennes.

Tudo aconteceu na compensação do segundo tempo, quando o guardião de 40 anos entrou para o lugar de Brice Samba e o estádio veio abaixo. Mandanda passou 14 temporadas no Marselha e os adeptos certamente não se esqueceram dele, gritando e aplaudindo de pé um histórico do clube, com 612 jogos realizados.

Assista aqui ao momento com Mandanda: