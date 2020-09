O selecionador nacional, Fernando Santos, vai divulgar a lista de convocados para os jogos que se seguem da seleção nacional na próxima quinta-feira, 1 de outubro.

O anúncio vai ser feito na Cidade do Futebol, casa da Federação, em Oeiras, a partir das 12h30.

Portugal defronta a Espanha num jogo particular a 7 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes dos embates mais a sério, para a Liga das Nações. No dia 11, o atual detentor do troféu desloca-se a França, para defrontar a campeã do mundo, no Stade de France. No dia 14, a formação lusa recebe a Suécia, em Alvalade. Os três jogos têm início às 19h45.

No mesmo dia, o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, anuncia os eleitos para os próximos jogos de qualificação, ante a Noruega no Estoril e em Gibraltar.