Depois do penálti falhado, que fez com que a França fosse afastada do Euro 2020, Kylian Mbappé recebeu uma mensagem de apoio de nada mais nada menos que Pelé.

«Mantém a cabeça erguida, Kylian! Amanhã é o primeiro dia de uma nova jornada», escreveu o ex-jogador brasileiro nas redes sociais.

A França foi eliminada do Euro 2020 pela Suíça, na disputa de penáltis. O avançado Mbappé esteve em destaque pela negativa na partida da noite de segunda-feira, ao falhar um penálti, o que garantiu à Suíça a passagem aos quartos-de-final do Europeu, defrontando agora a Espanha. Pouco depois deixou uma mensagem nas redes sociais, na qual assumiu estar «desolado».