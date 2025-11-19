A Supertaça de França, que coloca frente a frente o PSG e o Marselha, vai disputar-se no Koweit, país árabe, no próximo dia 8 de janeiro.

Trata-se de uma coorganização entre a Liga francesa e a federação do país árabe que foi oficializada nesta quarta-feira pelo lado francês. O jogo terá início marcado para às 19 horas (hora de Lisboa).

O PSG, tetracampeão francês e tricampeão da Taça de França, conta no plantel com os internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos. Já o Marselha disputa este título por ter terminado na segunda posição da Liga francesa na temporada passada.

Esta época, PSG e Marselha já se defrontaram para a Liga, com a equipa do sul de França a vencer por 1-0 no dia em que Dembelé venceu a Bola de Ouro. Atualmente, o Marselha é segundo com 25 pontos. Já o PSG é líder da Liga com 27 pontos.