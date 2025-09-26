A Supertaça de França desta temporada, que será disputada entre o Paris Saint-Germain e o Marselha, terá lugar no Kuwait, a 8 de janeiro de 2026, anunciou a Liga de Futebol Profissional (LFP) francesa, esta sexta-feira.

O encontro apenas vai realizar-se apenas no próximo ano civil devido à caminhada do PSG no Mundial de Clubes, que só terminou na final, a 13 de julho, quando os parisienses perderam frente ao Chelsea por 3-0.

O encontro que vai opor o PSG, campeão francês e detentor da Taça de França, ao Marselha, segundo classificado da última edição da Liga francesa, está marcado para o Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, na Cidade do Kuwait, que tem capacidade para 58 mil espetadores.

