O PSG, adversário do Sporting na Champions, divulgou esta terça-feira a lista de 20 jogadores convocados por Luis Enrique para a deslocação à Cidade do Kuwait, onde os parisienses vão defrontar o Marselha na Supertaça francesa.

O encontro está marcado para quinta-feira, 8 de janeiro, às 18h, no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, e contará com forte representação portuguesa no plantel do campeão francês: Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes integram as escolhas do treinador espanhol.

O PSG chega à final como o clube mais titulado da história da competição, com 13 conquistas, enquanto o Marselha soma três triunfos no Troféu dos Campeões.

Na última edição, disputada em Doha, no Qatar, e que colocou frente a frente os parisienses e o Mónaco, um golo solitário de Ousmane Dembélé, já em período de compensação, decidiu a final a favor dos parisienses.

RELACIONADOS
Com três portugueses de início, PSG vence Paris FC
PSG é a equipa do ano para a Associação Internacional de Imprensa Desportiva
França: equipa feminina do PSG perde três jogos do campeonato na secretaria
Gonçalo Ramos bisa na goleada do PSG na Taça de França
Condenado a pagar 61 milhões a Mbappé, PSG dá-lhe os parabéns pelo aniversário