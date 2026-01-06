PSG com quarteto português convocado para a Supertaça frente ao Marselha
Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes entre os 20 convocados de Luis Enrique para a final disputada no Kuwait
O PSG, adversário do Sporting na Champions, divulgou esta terça-feira a lista de 20 jogadores convocados por Luis Enrique para a deslocação à Cidade do Kuwait, onde os parisienses vão defrontar o Marselha na Supertaça francesa.
O encontro está marcado para quinta-feira, 8 de janeiro, às 18h, no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, e contará com forte representação portuguesa no plantel do campeão francês: Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes integram as escolhas do treinador espanhol.
O PSG chega à final como o clube mais titulado da história da competição, com 13 conquistas, enquanto o Marselha soma três triunfos no Troféu dos Campeões.
Na última edição, disputada em Doha, no Qatar, e que colocou frente a frente os parisienses e o Mónaco, um golo solitário de Ousmane Dembélé, já em período de compensação, decidiu a final a favor dos parisienses.
