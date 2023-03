Escândalo no Estádio Vélodrome onde o modesto Annecy, décimo classificado do segundo escalão, afastou o Marselha da Taça de França, no desempate por penáltis (7-6), depois de um empate 2-2 no final do tempo regulamentar.

A equipa comandada por Igor Tudor estava ainda digerir a derrota, também em casa, diante do Paris Saint-Germain (0-3), para o campeonato, e acabou por cair da segunda competição francesa numa partida em que tudo lhe saiu ao contrário.

O Marselha, com os portugueses Nuno Tavares e Vitinha no banco, até adiantou-se no marcador, com um golo de Veretout, aos 29 minutos, que parecia ter aberto caminho para uma noite tranquila no Vélodrome.

No entanto, tudo se complicou no segundo tempo, com o Annecy a virar o resultado, em dois tempos, a abrir a segunda parte, com golos de Sahi (53m) e Mouanga (59m).

Foi nesta altura que Tudor começou a ficar preocupado e chamou, primeiro Nuno Tavares e, depois, Vitinha. A equipa do segundo escalão segurou depois a curta vantagem de dentes cerrados e voltou a festejar, a cinco minutos do final, quando o chileno Alexis Sanchez desperdiçou uma grande penalidade.

O Marselha ainda viria a empatar, com um golo Fraçois Mughe, depois de cruzamento de Nuno Tavares, já no sétimo minuto de compensação e o jogo foi mesmo para penáltis.

Na lotaria dos penáltis, o Annecy até falhou primeiro, mas também aqui acabou por dar a volta, depois de Nuno Tavares e Leonardo Balerdi terem desperdiçados os respetivos pontapés. A festa foi mesmo do Annecy.

Veja a festa do Annecy depois dos penáltis:

Todos os resultados dos quartos de final da Taça de França:

Marselha-Annecy, 2-2 (6-7, gp)

Toulouse-Rodez, 6-1

Nantes-Lens, 2-1