Esta terça-feira, o Paris Saint-Germain venceu no terreno do Le Mans, por 2-0, e carimbou o passaporte para os quartos-de-final da Taça de França.

Em casa do coletivo da terceira divisão, o PSG entrou em campo com quatro portugueses: Gonçalo Ramos a titular, Nuno Mendes, Vitinha e o jovem Louis Mouquet no banco. João Neves não foi convocado devido a lesão.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 25 minutos, autoria de Desire Doue, assistido por Gonçalo Ramos. Na segunda parte, o PSG voltou a aumentar a vantagem, também com assistência portuguesa, Nuno Mendes, para golo de Barcola.

Luis Enrique lançou Nuno Mendes ao intervalo e Vitinha aos 68 minutos. O guarda-redes luso permaneceu no banco.

Com esta vitória, o PSG segue em frente na competição. O Le Mans fica pelo caminho.

O Brest venceu o Troyes, por 2-1, e também está apurado para os «quartos».