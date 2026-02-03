Taça de França: Marselha e Reims vencem e seguem para os «quartos»
Triunfos por 3-0 sobre Rennes e Le Mans, respetivamente, garantem passagem à próxima fase da prova
O Marselha e o Reims carimbaram, esta terça-feira, a passagem aos quartos de final da Taça de França, após vitórias por 3-0, respetivamente, frente a Rennes e Le Mans.
No Vélodrome, a equipa da casa começou cedo a construir o triunfo sobre o adversário, com o golo de Amine Gouiri logo aos dois minutos, após assistência de Timothy Weah. Esta vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com mais um golo do Marselha.
Greenwood respondeu da melhor forma ao passe de Gouiri e atirou para o fundo da baliza, ainda que não tenha ficado por aqui. Ora, a segunda parte foi bastante equilibrada, mas a eficácia do terceiro classificado da Liga Francesa revelou-se essencial. Aubameyang concluiu o triunfo por 3-0 que garante a presença do Marselha nos «quartos» da Taça de França.
Já no outro jogo desta terça-feira, o conjunto que atua no segundo escalão do futebol francês beneficiou do «bis» de Theo Leoni (38 e 71 minutos) e do golo de Yassine Benhattab (84 minutos) para levar a melhor sobre o Le Mans.
Esta quarta-feira, o Lyon de Paulo Fonseca recebe o Laval e há ainda os seguintes encontros: Lorient-Paris FC, Nice-Montpellier e Toulouse-Amiens.