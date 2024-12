Este domingo foi dia de Taça de França! A disputar os 32 avos de final, o PSG eliminou o Lens no desempate por grandes penalidades.

Com João Neves, Vitinha e Nuno Mendes a titular, este último após regresso de lesão, o PSG viu-se a perder aos 66 minutos, com Nzola a abrir o marcador.

No entanto, Gonçalo Ramos, que entrou aos 66 minutos, não precisou de muito tempo para empatar a partida e levar o encontro para os penáltis.

Na marca dos onze metros, a equipa de Paris foi mais feliz e apontou os quatro que tentou. Gonçalo Ramos e Vitinha foram dois dos marcadores. O Lens falhou as duas últimas tentativas e ficou automaticamente eliminado da Taça de França.

Na próxima ronda, o PSG vai defrontar o Espaly, da quinta divisão.

Luís Castro e Diogo Queirós eliminam equipa da primeira divisão

O Dunkerque, da segunda divisão, foi ao terreno do Auxerre vencer pela margem mínima

Orientado pelo português Luís Castro e com Diogo Queirós a titular, o Dunkerque marcou o golo solitário da partida aos 26 minutos, autoria de Enzo Bardeli. Na próxima ronda encontram o Haguenau, da quarta divisão.

Jota assiste e Rennes abate Bordéus

O Rennes venceu o Bordéus por 4-1 e segue para os dezasseis avos de final onde vai defrontar o Troyes.

O Bordéus até chegou primeiro ao golo, através de Soufiane Bahassa, aos 18 minutos, mas a reação do Rennes foi avassaladora.

Truffert (29m), Jordan James (59m), Assignon (75m) e Kalimuendo (79m) marcaram os golos do Rennes, este último com assistência do português Jota.

Buta é totalista e Reims segue em frente

Com Buta a titular, o Reims venceu o Mutzig, por 3-1, e carimbou o passaporte para os «16 avos».

Gabriel Moscardo (8m), Diakhon (65m) e Sangui (76m) marcaram os golos da equipa visitante. Schall ainda empatou aos 60 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota.

Jovem Elson é titular e Sochaux vence

Por fim, o Sochaux venceu o Clermont nos penáltis, com o jovem português Elson Mendes Da Silva a ser titular e totalista.

Depois de um empate no tempo regulamentar, a decisão foi feita através do desempate por grandes penalidades. Da marca dos onze metros, a equipa da terceira divisão foi melhor.

Na próxima ronda, o Sochaux joga com o Guingamp.

Confira todos os resultados: