O Rennes qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final da Taça de França com uma goleada das antigas no terreno do Sochaux, atualmente no terceiro escalão do futebol francês, por 6-1.

Uma grande exibição dos bretões que precisaram de pouco mais de dez minutos para resolver a eliminatória ainda na primeira parte. Gouiri abriu o marcador aos 24 minutos, Ibrahim Salah aumentou a vantagem aos 29, enquanto Kalimuendo bisou com golos aos 35 e 41.

Ao intervalo, os visitantes já venciam por 4-0 e, logo a abrir a segunda parte, chegaram à mão cheia de golos, com mais um golo de Gouiri. O Sochaux ainda reduziu a diferença, aos 65 minutos, numa grande penalidade convertida por Viltard, mas a última palavra foi mesmo do Rennes, que fechou o resultado com mais um golo de Bourigeaud (81m).

O Rennes foi, assim, a primeira equipa a qualificar-se para os quartos de final, mas esta quarta-feira há mais sete jogos.