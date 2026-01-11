VÍDEO: Afonso Moreira marca e Lyon está nos «oitavos» da Taça de França
Golo do português abriu caminho ao triunfo frente ao Lille por 2-1
Golo do português abriu caminho ao triunfo frente ao Lille por 2-1
O Lyon, treinado por Paulo Fonseca, qualificou-se para os oitavos de final da Taça de França, ao vencer o Lille por 2-1, num encontro em que Afonso Moreira teve papel de destaque logo no arranque e Endrick brilhou na estreia em solo francês.
O conjunto visitante entrou a todo o gás e precisou apenas de um minuto para inaugurar o marcador. Um erro na leitura da profundidade por parte do guarda-redes Arnaud Bodart foi aproveitado por Afonso Moreira, que não desperdiçou e fez o 1-0, silenciando o Stade Pierre-Mauroy.
Defesa a dormir e Afonso Moreira a aproveitar ⚡️#sporttvportugal #TaçadeFrança #Lille #Lyon pic.twitter.com/GxcPnJJAks— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026
O Lille reagiu e conseguiu chegar ao empate aos 28 minutos, com Nathan Ngoy a finalizar após um passe inteligente de Haraldsson, equilibrando o encontro numa fase em que os anfitriões tinham maior domínio territorial.
Contudo, ainda antes do intervalo, surgiu o momento mais aguardado da noite. Endrick, reforço estrela do Lyon e emprestado pelo Real Madrid, marcou no seu jogo de estreia em França. Depois de um cruzamento de Afonso Moreira e de um toque subtil de Corentin Tolisso, o jovem brasileiro apareceu para finalizar de pé esquerdo e fazer o 2-1, aos 42 minutos, golo que acabou por ser decisivo.
Há um novo pistoleiro em Lyon 🔫— sport tv (@sporttvportugal) January 11, 2026
Endrick estreia-se a titular e a marcar!#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadeFrança #Lille #Lyon pic.twitter.com/kK00ldwteI
Na segunda parte, o Lille tentou inverter o rumo dos acontecimentos e assumiu maior iniciativa ofensiva, mas encontrou um Lyon sólido e bem organizado. A saída forçada de Benjamin André, lesionado no ombro, também condicionou os anfitriões, que não conseguiram voltar a marcar, apesar de uma bola ao poste de Tiago Santos, já perto do fim.
Com esta vitória, o Lyon de Paulo Fonseca confirma a passagem à fase seguinte da Taça de França.