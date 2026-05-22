Lens conquistou esta sexta-feira a primeira Taça de França da sua história, ao vencer o Nice por 3-1, numa final em que confirmou a excelente temporada realizada pelo conjunto do norte francês.

Tiago Gouveia não saiu do banco do Nice e viu Florian Thauvin abrir o marcador aos 25 minutos, antes de Odsonne Edouard ampliar a vantagem perto do intervalo, aos 42 minutos.

Ainda antes do descanso, o jovem Djibril Coulibaly, de apenas 17 anos, reduziu para o Nice nos descontos da primeira parte e relançou a discussão da final.

Na etapa complementar, o Nice ainda ameaçou o empate, mas foi o Lens a sentenciar o encontro aos 78 minutos, por intermédio de Abdallah Sima, acabado de entrar.

O Lens acabou mesmo por conseguir conquistar a Taça de França e fecha assim uma época memorável, após terminar o campeonato no segundo lugar, apenas atrás do PSG, assegurando também o regresso à Liga dos Campeões.

Já o Nice volta-se agora para o playoff de despromoção da Ligue 1 com dois jogos frente ao St. Etiénne.