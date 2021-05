O Mónaco goleou o modesto Rumilly Vallières, do quarto escalão do futebol francês, por (1-5), e qualificou-se para a final da Taça, mas, no final, a formação monegasca prestou uma homenagem ao adversário.

A caminho do balneário após o apito final, os jogadores do Rumilly Vallières tiveram direito a guarda de honra. Nas imagens é possível ver o médio Florentino, cedido pelo Benfica, que entrou no decorrer de uma partida em que Gelson Martins foi titular.

O momento foi partilhado nas redes sociais pelo Mónaco com a legenda: «Parabéns e muito respeito pelo vosso percuso.»

Veja a homenagem no vídeo abaixo: