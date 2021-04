Após a expulsão dentro de campo, nos instantes finais da vitória do Lille frente ao Paris Saint-Germain, as coisas entre Neymar e Tiago Djaló ainda aqueceram mais no túnel de acesso ao relvado.

A dupla foi-se encaminhando para os balneários num evidente bate-boca quentinho, e já dentro do túnel tiveram de ser separados por elementos das duas equipas, já que tentaram agredir-se mutuamente.

Refira-se que o Lille isolou-se na liderança da Ligue 1, ao vencer em casa do PSG, por 1-0. Além de Tiago Djaló, jogaram ainda na formação que triunfou José Fonte e Renato Sanches.