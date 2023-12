O Toulouse, adversário do Benfica no play-off da Liga Europa, voltou a perder e está numa posição delicada na Liga Francesa.

A equipa até se adiantou cedo no marcador, por Frank Magri, logo aos 5 minutos de jogo, mas não evitou a reviravolta do Mónaco, que acabou por vencer por 2-1. Ben Yedder bisou, aos 26m e 44m, e virou o resultado ainda antes do intervalo.

Mesmo com a expulsão de Golovin, aos 51m, a equipa do principado resistiu à pressão da formação da casa e levou os três pontos.

Com este resultado, o Toulouse é antepenúltimo da Liga Francesa e está na posição do play-off de manutenção. O Mónaco é 3.º classificado.