O Saint-Étienne somou a terceira derrota consecutiva para a liga francesa, ao perder por 2-1 frente ao Toulouse.

À procura de deixar os lugares de despromoção, o conjunto visitante dominou toda a primeira parte em termos de posse de bola, mas a verdade é que nunca conseguiu chegar com perigo à baliza adversária.

Ainda assim, no início do segundo tempo, Lucas Stassin mostrou o caminho para o sucesso e aos 53 minutos o Saint-Étienne já vencia por 1-0. Ora, esta vantagem durou apenas dois minutos e Babicka tratou de restabelecer a igualdade no marcador.

A cinco minutos do fim, o Toulouse fez o golo da vitória e chegou assim aos 21 pontos no campeonato, ficando a dois dos lugares de acesso às competições europeias. Quanto ao Saint-Étienne, ocupa a 16.ª posição e pode até descer ao penúltimo lugar caso o Le Havre some pontos esta jornada.