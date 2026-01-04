Tahirys Dos Santos, jogador do Metz, foi uma das vítimas dos incêndios na Suíça, tal como já havia sido noticiado e confirmado pelo clube francês. Contudo, as novas informações indicam que o jovem jogador conseguiu, num primeiro momento, sair ileso, mas voltou a entrar no estabelecimento por se aperceber que a sua namorada ainda estava dentro do bar.

A informação foi avançada pelo empresário de Tahirys Dos Santos em declarações ao canal francês BFMTV. Christophe Hutteau confirma que o jogador conseguiu sair do local, num primeiro momento, sem mazelas: «Ele não estava no piso inferior. Estava no primeiro andar e eu vou partilhar uma coisa: ele conseguiu sair, mas depois percebeu que a sua namorada estava no interior e voltou a entrar para a salvar das chamas.»

Neste momento, o jovem de 19 anos continua hospitalizado devido às queimaduras sofridas. O empresário do jogador garante que os sinais «são positivos e empolgantes», mas que terá de aguardar por mais avaliações médicas, de forma a entender o verdadeiro estado de saúde.