Tragédia na Suíça: jogador do Metz salvou a namorada das chamas
Tahirys Dos Santos continua hospitalizado depois de sofrer várias queimaduras
Tahirys Dos Santos continua hospitalizado depois de sofrer várias queimaduras
Tahirys Dos Santos, jogador do Metz, foi uma das vítimas dos incêndios na Suíça, tal como já havia sido noticiado e confirmado pelo clube francês. Contudo, as novas informações indicam que o jovem jogador conseguiu, num primeiro momento, sair ileso, mas voltou a entrar no estabelecimento por se aperceber que a sua namorada ainda estava dentro do bar.
A informação foi avançada pelo empresário de Tahirys Dos Santos em declarações ao canal francês BFMTV. Christophe Hutteau confirma que o jogador conseguiu sair do local, num primeiro momento, sem mazelas: «Ele não estava no piso inferior. Estava no primeiro andar e eu vou partilhar uma coisa: ele conseguiu sair, mas depois percebeu que a sua namorada estava no interior e voltou a entrar para a salvar das chamas.»
Neste momento, o jovem de 19 anos continua hospitalizado devido às queimaduras sofridas. O empresário do jogador garante que os sinais «são positivos e empolgantes», mas que terá de aguardar por mais avaliações médicas, de forma a entender o verdadeiro estado de saúde.