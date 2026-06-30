França
Há 21 min
Marselha anuncia saída do treinador
Habib Beye fez apenas 14 jogos pelo clube do sul de França
Habib Beye fez apenas 14 jogos pelo clube do sul de França
O Marselha comunicou a saída de Habib Beye do comando técnico da equipa do sul de França.
Beye, que enquanto jogador já tinha representado o Marselha (entre 2003 e 2007), estava no clube desde fevereiro passado. Venceu metade dos 14 jogos realizados.
Habib Beye assumiu o comando do Marselha no 4.º lugar do campeonato, tendo terminado a prova no 5.º posto, a dois pontos do pódio.
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