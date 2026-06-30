O Marselha comunicou a saída de Habib Beye do comando técnico da equipa do sul de França.

Beye, que enquanto jogador já tinha representado o Marselha (entre 2003 e 2007), estava no clube desde fevereiro passado. Venceu metade dos 14 jogos realizados.

Habib Beye assumiu o comando do Marselha no 4.º lugar do campeonato, tendo terminado a prova no 5.º posto, a dois pontos do pódio.