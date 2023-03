Os extremos tocaram-se neste domingo em França, com o segundo classificado da Liga francesa, Mónaco, a visitar o penúltimo, Troyes e a não ir além de um empate (2-2)

Com Rony Lopes a jogar de início, foi a equipa da casa a inaugurar o marcador aos 31m, por Kouane, uma vantagem que se manteve até aos últimos 10 minutos.

Aí, surgiu Ben Yedder a bisar em apenas dois minutos, entre os 81 e os 83, no que parecia uma reviravolta para o conjunto monegasco. O balde de águia gelada estavam, porém, guardado para os descontos, com Ugbo a fazer o empate e deixar o segundo lugar do Mónaco em risco, uma vez que o Marselha pode ultrapassar a equipa do principado.

Nos outros jogos da tarde, destaque para a goleada do Montpellier por 5-0 ao Angers, num jogo em que Pedro Mendes não saiu do banco no conjunto vencedor.

De resto, o Reims venceu o Ajaccio por 1-0, resultado igual àquele que foi conseguido pelo Clermont Foot na visita ao Toulose, e pelo Brest em casa do Estrasburgo.