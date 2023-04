Está cada vez mais difícil a tarefa do Troyes, de Rony Lopes, na luta pela permanência na Liga francesa.

Neste domingo, com o português no onze inicial, o Troyes perdeu em casa por 2-0 com o Clermont Foot, num jogo que ficou decidido em três minutos. Saracevic fez o 1-0 aos 27m e Gastien fechou o marcador aos 30m.

Este resultado mantém o Troyes no 18.º lugar, com 21 pontos, a sete do Brest que é a primeira equipa acima da linha de água.

O Brest que aproveitou para conquistar mais um ponto na visita ao Reims, ao conseguir um empate (1-1), que por pouco não era um triunfo. O Brest esteve o jogo quase todo a vencer, mas viu a equipa da casa empatar nos descontos, com um penálti de Balogun.

Outro jogo que teve um português em ação foi o Monpellier-Toulouse, e as coisas também não correram bem a Pedro Mendes.

O central entrou em campo aos 78m, quando a equipa perdia por 1-0, e viu o Toulouse fazer o segundo sete minutos depois. O Montpellier ainda reduziu aos 88m, mas não conseguiu evitar a derrota.

Na partida mais desequilibrada da tarde em França, O Auxerre venceu fora o Ajaccio por 3-0, num resultado construído na primeira parte.