Fotos: portugueses do PSG apresentam o terceiro equipamento
Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos e até Pauleta foram os escolhidos para divulgar a nova camisola
O PSG apresentou, este domingo, o terceiro equipamento para época 2025/26 com caras portuguesas a servirem de «modelos».
A divulgação da nova camisola foi praticamente apresentada apenas por Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos e até Pauleta, antiga estrela dos parisienses.
A camisola destaca-se, essencialmente, por fazer referência à era T90, da Nike. O tom base do equipamento é o vermelho e conta, ainda, com detalhes a azul nas mangas e na gola. Destaque ainda para o símbolo do PSG, que aparece unicamente com a cor azul.
A estreia do terceiro equipamento vai acontecer já este domingo, no duelo com o Nantes para a ronda inaugural da Liga francesa, agendado para as 19h45.
