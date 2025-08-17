O PSG apresentou, este domingo, o terceiro equipamento para época 2025/26 com caras portuguesas a servirem de «modelos».

A divulgação da nova camisola foi praticamente apresentada apenas por Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos e até Pauleta, antiga estrela dos parisienses. 

A camisola destaca-se, essencialmente, por fazer referência à era T90, da Nike. O tom base do equipamento é o vermelho e conta, ainda, com detalhes a azul nas mangas e na gola. Destaque ainda para o símbolo do PSG, que aparece unicamente com a cor azul.

A estreia do terceiro equipamento vai acontecer já este domingo, no duelo com o Nantes para a ronda inaugural da Liga francesa, agendado para as 19h45. 

