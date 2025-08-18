Com os planos dentro do relvado a correrem da melhor forma e os resultados a aparecerem, Luis Enrique pode agora ter um grande problema extra-futebol em mãos.

Contratado ao Bournemouth neste mercado de verão, o ucraniano Illia Zabarnyi foi titular no primeiro jogo com a camisola dos franceses. Ora, no PSG desde a temporada passada está o russo Matvey Safonov.

Numa altura em que os países de ambos estão em guerra, o futebol pode começar a misturar-se com a política. E a polémica surge por parte da mulher de Zabarnyi que, na rede social Telegram, publicou algumas mensagens de ódio aos russos.

«É uma pena que não possam ser varridos da face do planeta para sempre. Meu Deus, como esses canalhas estão ofendidos! Só existe uma verdade: o mundo inteiro odeia-vos! Não importa o quanto tentem ignorar. Terroristas não têm o direito de existir ou serem bem tratados», escreveu a parceira do defesa central.

Os comentários entretanto foram apagados, mas criam alguma polémica no seio dos campeões europeus, onde também jogam os portugueses João Neves, Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos.