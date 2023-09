António Silva é um dos candidatos ao prémio Kopa, da France Football, que distingue o melhor jogador de sub-21 do mundo.



O internacional português, que alinha no Benfica, vai concorrer ao prémio com Rasmus Hojlund (Man. United), Jamal Musiala (Bayern), Xavi Simons (Leipzig), Elye Wahi (Lens), Camavinga (Real Madrid), Jude Bellingham (Real Madrid), Alejandro Baldé (Barça), Gavi (Barça) e Pedri (Barça).



Mbappé, De Ligt, Gavi e Pedri foram os jogadores que já venceram o troféu. O vencedor será anunciado na cerimónia de entrega da Bola de Ouro, a 30 de outubro.