Cristiano Ronaldo diz-se «honrado» por pertencer ao melhor onze de sempre do futebol mundial, segundo a revista francesa «France Football», que premeia o melhor jogador do ano com a Bola de Ouro (que não será atribuída este ano).

«Sinto-me muito honrado por fazer parte do melhor onze de sempre da France Football. Que extraordinário Dream Team... Todos merecem o mesmo respeito e admiração e, obviamente, sinto-me orgulhoso por estar entre estes extraordinários jogadores. Obrigado», escreveu CR7 na sua conta oficial no Instagram.

O russo Lev Yachine foi o guarda-redes mais votado. Os três defesas eleitos foram o brasileiro Cafu (lateral direito), o alemão Franz Beckenbauer (defesa central) e o italiano Paolo Maldini (lateral esquerdo); no meio-campo defensivo Lothar Matthaus e Xavi foram os selecionados, com as lendas Diego Maradona e Pelé no meio-campo ofensivo. Na frente, Lionel Messi (extremo direito), Cristiano Ronaldo (extremo esquerdo) e Ronaldo Fenómeno (avançado centro).

Desta equipa de sonho, só Cristiano Ronaldo e Messi ainda estão em atividade.

Da lista inicial de nomeados figuravam ainda outro dois portugueses, Figo e Eusébio, que acabaram por não ser eleitos nem para este nem para o segundo e terceiro melhores onzes da história.