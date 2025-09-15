Luís Campos, conselheiro desportivo do Paris Saint-Germain, explicou porque razão Gianluigi Donnarumma deixou o clube francês neste mercado de transferências. Esta segunda-feira, em entrevista à rádio RMC Sport, o dirigente português revelou que as exigências salariais do guardião italiano eram demasiado elevadas.

«Foi um conjunto de circunstâncias que levaram à sua saída. A nossa política está muito ligada ao mérito, ganhas mais quando mereces. Demorámos muito tempo para discutir a questão de Gigio. Tínhamos de encontrar soluções se não chegássemos a um acordo. No início foi difícil entender as exigências de Donnarumma e até foi um dos primeiros jogadores com quem conversamos sobre a renovação. Mas rapidamente entendemos que seria difícil, pois pediu um salário ao nível do PSG antigo e não do atual», começou por dizer.

«O treinador disse que talvez pudesse aproveitar isso para que a equipa fosse mais forte com a bola, tornando o PSG mais francês», acrescentou.

De recordar que o campeão francês contratou Lucas Chevalier para o lugar de Donnarumma (que rumou ao Manchester City). O ex-Lille, juntamente com Renato Marin (Roma) e Illya Zabarnyi (Bournemouth) foram as únicas contratações neste mercado.

«Trabalhámos em conjunto e fizemos tudo o que queríamos fazer. Zero arrependimentos sobre o mercado. Em toda a minha carreira como diretor desportivo, ouvi sempre os pedidos dos meus treinadores e esse é um dos segredos do meu sucesso. Quero ajudá-los para que possam pensar apenas e só na equipa. E os jogadores querem assinar com o PSG, é uma força hoje em dia», concluiu.