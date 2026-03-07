Na antevisão ao Benfica-FC Porto, marcado para o Estádio da Luz neste domingo, o treinador dos dragões falou sobre a rivalidade entre os dois clubes e revelou uma visita à Luz. O duelo acontece pelas 18 horas de domingo, com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

«Estive lá há alguns anos para ver um jogo, conheço a atmosfera. Sabemos o ambiente que lá se vive. Mas somos o FC Porto, vamos a todos os lugares com a mesma valentia. É clara a rivalidade. É o nosso maior rival, mas isso não vai mudar nada. Sabemos o que queremos amanhã.»

Ameaças do Benfica

«Quanto mais longe estiverem da nossa baliza, melhor. Quanto mais bola tivermos, melhor. E pressionar muito forte. Há momentos em que será necessário defender mais baixo. Schjelderup é bom no um para um, Pavlidis é um jogador que tem um grande impacto, já conta com 27 golos. Rafa Silva é um reforço e depois ainda há quem jogar no lado direito, que será capaz, com certeza. É um jogo em que é importante correr mais e ganhar mais duelos.»

«Vamos precisar de todas as características. Há jogadores que têm mais um contra um, outros atacam melhor o espaço. Os quatro da frente trabalham muito forte. Pela forma como queremos jogar, a contribuição dos avançados é chave.»